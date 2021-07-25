"Хорошего вам выходного!": как Аваков отдыхает в Италии (фото)

На прошлой неделе Арсен Аваков ушел в отставку с должности министра МВД

Экс-министр Арсен Аваков поделился снимком из Италии, куда отправился на отдых сразу же после ухода в отставку из МВД.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хорошего вам выходного, дамы и господа!", - лаконично подписал фото Аваков.

К слову, экс-министр не скрывает место отдыха. Недавно он поделился снимком с геолокацией Monti Erniki (горный массив в центре Италии).

Недавно Арсен Аваков, который возглавлял министерство на протяжении семи лет, уже отметил в соцсети, что он больше не работает в МВД, а также сделал отметку о новой работе.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о новом главе МВД.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что министр внутренних дел Арсен Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.