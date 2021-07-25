"Гарного вам вихідного!": як Аваков відпочиває в Італії (фото)

Минулого тижня Арсен Аваков пішов у відставку з посади міністра МВС

Ексміністр Арсен Аваков поділився знімком з Італії, куди відправився на відпочинок відразу ж після відходу у відставку з МВС.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гарного вам вихідного, пані та панове!" - лаконічно підписав фото Аваков.

До речі, ексміністр не приховує місце відпочинку. Нещодавно він поділився знімком з геолокацією Monti Erniki (гірський масив в центрі Італії).

Нещодавно Арсен Аваков, який очолював міністерство протягом семи років, вже зазначив у соцмережі, що він більше не працює в МВС, а також зробив позначку про нову роботу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про нового голову МВС.

Нагадаємо, заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.