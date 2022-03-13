Хотели Киев, но взяли только село за две недели: оккупанты похвастались "успехом" на Луганщине

Такую новость распространило Министерство обороны РФ, а пропагандисты активно ее распространили. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похвастались, что захватили на Луганщине село Суровцовка, в котором все три дома. Вероятно, там даже никто не проживает сейчас.

Об этом рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Twitter.

Реклама

Подробности

По его словам, в этом селе всего лишь 3 дома, в которых по данным 2001 года проживало 8 человек.

"Минобороны РФ отрапортовало, что группировке "ЛНР" удалось взять под контроль Суровцевку. Сложна была операция, думаю. Поясню. В селе только три дома, в которых в 2001-м проживало 8 человек. Хотели взять Киев за два дня, но взяли за два недели Суровцевку. Идиоты", — отметил Тука.

Реклама

Морги Ростовской области переполнены

На Луганском и Донецком направлениях враг несет невосполнимые потери:

150-я мотострелковая дивизия ВС РФ за 12 дней потеряла не менее семи своих батальонно-тактических групп.

Уничтожен танковый батальон, шедший на усиление атаковавших Мариуполь подразделений. От него остались 4 танкиста.

Уже более тысячи погибших и раненых оккупантов на восточном направлении. Только сегодня в военный госпиталь Ростова-на-Дону доставлено 200 тел погибших россиян.

Читайте также: