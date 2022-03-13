Хотіли Київ, але взяли лише село за два тижні: окупанти похвалилися "успіхом" на Луганщині

Таку новину розповсюдило Міністерство оборони РФ, а пропагандисти активно її поширили. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти похвалилися, що захопили на Луганщині село Сурівцівка, де всі три будинки. Ймовірно, там навіть ніхто не мешкає зараз.

Про це розповів екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у Twitter.

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За його словами, у цьому селі лише 3 будинки, в яких за даними 2001 року проживало 8 осіб.

"Міноборони РФ відрапортувало, що угрупованню "ЛНР" вдалося взяти під контроль Суровцівку. Складна була операція, думаю. Поясню. У селі лише три будинки, в яких 2001-го проживало 8 осіб. Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні Суровцівку. Ідіоти", – зазначив Тука.

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Морги Ростовської області переповнені

На Луганському та Донецькому напрямках ворог зазнає непоправних втрат:

150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ за 12 днів втратила не менше ніж сім своїх батальйонно-тактичних груп.

Знищено танковий батальйон, що йшов на посилення підрозділів, що атакували Маріуполь. Від нього залишилися 4 танкісти.

Вже понад тисячу загиблих та поранених окупантів на східному напрямку. Лише сьогодні до військового шпиталю Ростова-на-Дону доставлено 200 тіл загиблих росіян.

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