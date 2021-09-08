"Хотя бы одной дозой": в Минздраве назвали условие работы учебных заведений в желтой зоне

80% сотрудников в учебных заведениях должны получить одну дозу вакцины. Фото: коллаж "Сегодня"

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения желтой зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", – сказал он.

Ляшко добавил, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы.

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"Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – потребуется полный курс прививок", – пояснил министр.

"Плюшки" для вакцинированных в Украине

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в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией их пациентов.