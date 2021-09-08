"Хоча б однієї дозою": в МОЗ назвали умову роботи навчальних закладів в "жовтій зоні"

80% співробітників в навчальних закладах повинні отримати одну дозу вакцини. Фото: колаж "Сьогодні"

Для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої зони" карантину повинні бути вакциновані від коронавируса 80% співробітників хоча б першою дозою.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.

"Робота навчальних закладів в "жовтому рівні" не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однієї дозою", – сказав він.

Ляшко додав, що більшість обмежень, передбачених в "жовтому" і "червоному рівні" епідемічної небезпеки не будуть застосовуватися в разі, якщо будуть вакциновані колективи.

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"Для "жовтого рівня" достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" – потрібно повний курс щеплень", – пояснив міністр.

"Плюшки" для вакцинованих в Україні

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавируса:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; в Дніпрі влади обіцяють вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (в тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією їх пацієнтів.