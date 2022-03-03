"Иди домой": Зеленский отправил Путину послание

Зеленский предложил Кремлю защитить для начала своих граждан. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал оккупантов убраться из Украины, не лезть к нам и лучше заняться защитой россиян в своей стране. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Нас столько раз хотели уничтожить, но не смогли. Хотели стереть с лица земли, но не удалось. Били в спину, но мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали, но нас услышал весь мир. Мы столько всего прошли, и если кто-то думает, что украинцы испугаются или сдадутся, он не знает ничего про Украину и ему нечего здесь делать. Иди домой защищать своих русскоязычных людей – не по всему миру, а у себя дома, их там тоже немало – около 150 миллионов", – сказал Зеленский.

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Как мы уже писали, Зеленский заявил, что ни на одном стратегическом направлении у оккупантов нет успеха – враг подавлен и обречен. Именно поэтому враг переключился на ракетно-бомбовые удары, чем признал провал своей военной операции.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей "любимой" тактике – удары по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате чего погибли восемь человек.

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Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

А трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.