Инсайд по переговорам Украины и РФ: аппетиты россиян уменьшились

Сумы. Вести переговоры с оккупантом на фоне геноцида украинцев очень сложно / Коллаж "Сегодня"

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, как проходят переговоры с преступным режимом России. В частности, он рассказал, чем переговоры в Беларуси отличаются от переговоров министров иностранных дел.

Ультиматумы никуда не делись

"Такие переговоры, которые уже были три раза, они не могут принести нам мир. Хотя по моим данным, там обсуждается реально широкий спектр вопросов, которые передаются российской делегацией прямо из Кремля. Это те самые российские ультимативные требования, которые озвучены всему миру. Кстати, перечень уже меньше, чем был раньше. Скажем так, с каждым днем обороны Украины эти аппетиты уменьшаются с количеством погибших россиян и их потерь, остановкой продвижения. У них звучит это так же ультимативно, однако на переговорах аппетиты уменьшаются", — отметил Чалый.

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Дипломат также рассказал, что есть два типа переговоров. Одни, которые ведет украинская делегация на территории Беларуси, вторые — которые собирается провести глава МИД РФ Сергей Лавров с главой нашего внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

"Такие переговоры пройдут впервые. Раньше они (Россия – Ред.) даже отказывались садиться за стол переговоров с представителем украинских властей. Тут есть возможности поговорить серьезней. Возможно подготовка переговоров на высшем уровне. Если они, кстати, не сорвутся. Почему могут сорваться? Очень трудно вести переговоры под атаками на гражданское население. В том числе кассетными ракетами, вакуумными бомбами — оружием массового поражения", — отметил Чалый.

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Переговорный фронт