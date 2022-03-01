IT-армия массово блокирует российские сайты: главные победы Украины на киберфронте

Россия получает по заслугам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Полномасштабная война России против украинского народа продолжается. За это время весь мир узнал, кто настоящий враг и агрессор. Украинцы сплачиваются ради защиты государства, семей и родной земли.
Об этом сообщает Минцифры.
Подробности
"Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против Украины, объединяет всех еще больше. Боремся и на киберфронте. Для этого создана IT-армия. Это талантливые специалисты из цифровой сферы: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи. И не только украинцы! Получаем помощь со всего мира. Все желающие из разных стран присоединяются к нашей армии", — сообщили в Минцифри.
Силами специалистов неоднократно устроены беспрецедентные по масштабу DDoS-атаки на российские государственные ресурсы, сайты банков и бизнес-корпораций. Еще никогда Россия не была под таким давлением и не терпела таких потерь.
IT-армия уничтожает все на своем пути:
- IT-специалисты за 1 минуту положили российский сайт Госуслуг;
- московская биржа упала через 5 минут. Также удалось положить Сбербанк и биржу BestChange;
- упали сайты ФСБ, Роскомнадзора, президента РФ, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и ряд других;
- сайт Нацбанка Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов;
- сломаны сайты крупнейших российских СМИ: ТАСС, "Коммерсант" и "Фонтанка";
- заблокирован сайт оккупантов с пропагандистским мерчем;
- на цифровом телевидении в РФ увидели и услышали правду о войне на Украине.
Даже сейчас осуществляется атака на криптообменники, подключенные к российским банкам.
Кибератака от Anonymous
Хакерская группировка anonymousсломало более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.
"Anonymous закрыли более 300 российских правительственных сайтов, государственных СМИ и банков за последние 48 часов, причем большинство из них в настоящее время отключены", — отметила хакерская группировка.