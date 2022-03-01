IT-армія масово блокує російські сайти: головні перемоги України на кіберфронті

Росія отримує по заслугах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Повномасштабна війна Росії проти українського народу триває. За цей час весь світ дізнався, хто справжній ворог та агресор. Українці згуртовуються заради захисту держави, родин та рідної землі.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Деталі

"Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти скоюють проти України, об'єднує всіх ще більше. Боремося і на кіберфронті. Для цього створено IT-армію. Це талановиті фахівці з цифрової сфери: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи. І не лише українці! Отримуємо допомогу з усього світу. Усі охочі з різних країн долучаються до нашої армії", — повідомили в Мінцифри.

Силами фахівців неодноразово влаштовані безпрецедентні за масштабом DDoS-атаки на російські державні ресурси, сайти банків та бізнес-корпорацій. Ще ніколи Росія не була під таким тиском і не зазнавала таких втрат.

IT-армія нищить все на своєму шляху:

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IT-спеціалісти за 1 хвилину поклали російський сайт Держпослуг;

московська біржа впала за 5 хвилин. Так само вдалося покласти Сбербанк та біржу BestChange;

впали сайти ФСБ, Роскомнадзору, президента РФ, уряду РФ, Держдуми, Ради Федерації та ще низка інших;

сайт Нацбанку Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів;

зламані сайти найбільших російських ЗМІ: ТАСС, "Коммерсант" та "Фонтанка";

заблокований сайт окупантів з пропагандистським мерчем;

на цифровому телебаченні у РФ побачили та почули правду про війну в Україні.

Навіть зараз здійснюється атака на криптообмінники, які підключені до російських банків.

Кібератака від Anonymous

Хакерське угруповання Anonymous зламало понад 300 урядових сайтів, державних ЗМІ та банків Російської Федерації за останні 48 годин.

"Anonymous закрили понад 300 російських урядових сайтів, державних ЗМІ та банків за останні 48 годин, причому більшість із них наразі відключено", — зазначило хакерське угруповання.

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