Кабмин утвердил национальный план вакцинации на 2022 год: что он предусматривает

Одна из задач плана — увеличить количество вакцинированных детей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Кабмин утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 год. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Подробности

Как говорится в плане, стратегия вакцинации против COVID-19 в 2022 году будет состоять в:

ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;

вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;

охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Согласно документу, до конца 2022 года обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.

Кроме того, государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

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В Национальном плане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек.

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