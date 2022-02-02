Новая COVID-волна в Украине. Когда "Омикрон" вытеснит "Дельту"

Новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей. И скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта".
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.
Санврач отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости придутся на середину февраля.
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""Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", – заявил Кузин.
Рекомендации от Минздрава
Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что во время пандемии важно соблюдать правила карантина.
Что нужно делать:
- избегать контакта с лицами, имеющими проявление гриппозной инфекции;
- ограничить посещение мест большого скопления людей;
- носить маску;
- часто проветривать помещение;
- не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
- не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;
- часто мыть руки с мылом;
- избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
- работодателям разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.
Как дети переносят "Омикрон"
По сравнению с другими вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.
"И "Омикрон" имеет намного хуже вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее — ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон"", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Он добавил, что такие данные подтверждает статистика по заполнености стационаров.
И мы это видим по занятости коек. Если взрослые койки в целом по стране заняты чуть больше чем на 30%, то детские койки, к сожалению, заняты в некоторых регионах на 70-80%", – сказал Радуцкий.
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