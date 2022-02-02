Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Нова COVID-хвиля в Україні. Коли омікрон витіснить дельту

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 12:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пікові показники захворюваності на коронавірус припадуть на середину лютого
"Омікрон" дуже швидко поширюється
"Омікрон" дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова хвиля коронавірусу в Україні, спричинена штамом омікрон, найбільше вражає дітей А ще незабаром штам омікрон витіснить дельту, що раніше переважала.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

Реклама

Санлікар зазначив, що пікові показники COVID-захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон скоро витіснить дельту. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", – заявив Кузін.

Рекомендації від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я нагадало українцям, що під час пандемії важливо дотримуватися правил карантину.

Реклама

Що потрібно робити:

  • уникати контакту з особами, у яких наявна грипозна інфекція;
  • обмежити відвідування місць з великим скупченням людей;
  • носити маску;
  • часто провітрювати приміщення;
  • не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
  • не йти на роботу, якщо є ознаки хвороби;
  • часто мити руки з милом;
  • уникати обіймів, поцілунків та рукостискань;
  • роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи всім, кому це можливо, на період ускладнення епідситуації.

Як діти переносять омікрон

Омікрон відрізняється від інших штамів коронавірусу більш високою швидкістю поширення. Крім того, відзначено тяжкий перебіг захворювання у дітей.

"Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого не було — за тих штамів діти майже не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять омікрон", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Реклама

Він додав, що такі дані підтверджує статистика заповненості стаціонарів.

"І ми це бачимо із зайнятості ліжок. Якщо дорослі ліжка в цілому по країні зайняті трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, зайняті в деяких регіонах на 70-80%", – сказав Радуцький.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Ексначальника кримінальної поліції Києва обікрали в елітному готелі – ексклюзивні подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Комусь завадив. У Києві на будівництві знесли паркан (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Готуються до найгіршого? У Києві набирають резервістів до тероборони столиці – стрим Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

216 468

захворіло за тиждень в Україні

+63%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти