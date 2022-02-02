Які області скоро можуть "почервоніти"? У МОЗ розповіли

Ситуація з коронавірусом у регіонах України погіршується. До "червоної зони" найближчим часом можуть перевести шість областей.
Про це повідомляється у випуску "Сьогодні" .
Головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що до "червоної зони" можуть перевести такі області:
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- Волинську,
- Донецьку,
- Житомирську,
- Закарпатську,
- Одеську,
- Сумську.
Кузін додав, що у цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.
МОЗ оновило карантинні зони в Україні
Які області у "червоній зоні":
- Івано-Франківська
- Рівненська
Які області у "жовтій зоні":
- Кіровоградська
- Полтавська
Інші 20 областей перебувають у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, однак у більшості з них перевищено коефіцієнт інфікування та показник динаміки госпіталізацій.
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