В больницах заканчиваются места, а больных все больше: какая ситуация с COVID-19 в Украине

За все время пандемии в Украине заболело 4 130 277 человек

В Украине увеличиваются показатели заболевания вирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Только за прошлые сутки зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Читайте подробнее в материале "Сегодня" о ситуации с заболеваемостью.

Последние данные

За минувшие сутки:

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госпитализировано – 4 314 человек;

летальных исходов – 204;

поправилось – 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 130 277 человек;

выздоровело – 3 641 474 человека;

летальных исходов – 100 599;

проведено ПЦР-тестирование – 18 206 854.

Вакцинация в Украине

За сутки 74 592 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

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Как дети переносят "Омикрон"

По состоянию на конец января в Украине дети составили 6,2% среди всех заболевших COVID-19. А самый опасный штамм для детей – "Омикрон". Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По сравнению с другими вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

"И "Омикрон" имеет намного хуже вещь, чем прошлые варианты: Омикроном очень тяжело болеют дети, чего (ранее — ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон"", – сказал Радуцкий.

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Он добавил, что такие данные подтверждает статистика по заполнености стационаров.

В чем причина ежедневных COVID-рекордов в Украине

Ситуация с коронавирусом контролируемая на уровне всех областей Украины, несмотря на то, что каждый день в стране фиксируют антирекорды по количеству новых случаев. Кроме этого, различные COVID-штаммы циркулируют параллельно друг с другом. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин отметил, что в стране пока еще контролируемая ситуация с COVID-показателями.

"Если мы посмотрим, то это миксирование: часть "Дельта", часть "Омикрон". Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", — рассказал представитель Минздрава.

По словам Кузина, загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость несколько выше – это около 50%.

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