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Как безопасно отпраздновать День независимости – в Минздраве дали советы

2 августа, 14:20

Татьяна Очеретяная

Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина

Виктор Ляшко назвал группу людей, которым лучше воздержаться от громких гулянок / Фото: Сегодня

Несмотря на то, что в Украине сейчас небольшая заболеваемость ковидом, в Минздраве призывают не игнорировать правила карантина во время массовых мероприятий на День независимости.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

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Во время выступления он озвучил несколько рекомендаций:

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Напомним, Украина будет праздновать 30-летие независимости три дня, начиная с 22 августа и по 24 число. В Киев съедутся много президентов других государств, главы церквей и другие высокопоставленные гости.

А с 16 августа все желающие смогут лицезреть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика, которую впервые за 311 лет доставят в Украину.

Кстати, пока президент старается объединить украинцев и весь мир вокруг нашей знаменательной даты, сайт "Сегодня" завел дневник Независимости о том, чем жила Украина ровно 30 лет назад.

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