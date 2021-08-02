Як безпечно відсвяткувати День незалежності – у МОЗ дали поради

Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину

Віктор Ляшко назвав групу людей, яким краще утриматися від гучних гулянок / Фото: Сьогодні

Незважаючи на те, що в Україні зараз невелика захворюваність на ковід, у Міністерстві охорони здоров'я закликають не ігнорувати правила карантину під час масових заходів на День незалежності.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на форумі "Україна 30".

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Під час виступу він озвучив кілька рекомендацій:

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утриматися від відвідування будь-яких масових заходів, якщо є симптоми ГРВІ або COVID-19 – кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла;

не відвідувати заходи особам з групи ризику;

утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;

завжди дотримуватися дистанції, носити маску і мити руки;

не вживати алкоголь під час святкування.

Нагадаємо, Україна святкуватиме 30-річчя незалежності три дні, починаючи з 22 серпня і по 24 число. До Києва з'їдуться багато президентів інших держав, глави церков та інші високопоставлені гості.

А з 16 серпня всі охочі зможуть споглядати в Софійському соборі Конституцію Пилипа Орлика, яку вперше за 311 років доставлять в Україну.

До речі, поки президент намагається об'єднати українців і весь світ навколо нашої визначної дати, сайт "Сьогодні" завів щоденник Незалежності про те, чим жила Україна рівно 30 років тому.