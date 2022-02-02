Какие области скоро могут "покраснеть"? В Минздраве рассказали

Главный санврач Игорь Кузин назвал области-кандидаты на красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины ухудшается. В красную зону в ближайшее время могут перевести шесть областей.

Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

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В красную зону могут перевести такие области:

Волынскую,

Донецкую,

Житомирскую,

Закарпатскую,

Одесскую,

Сумскую.

Кузин добавил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Какие области в красной зоне:

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Ивано-Франковская

Ровенская

Какие области в желтой зоне:

Кировоградская

Полтавская

Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве из них превышен коэффициент инфицирования и показатель динамики госпитализаций.

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