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Какие области скоро могут "покраснеть"? В Минздраве рассказали

Юлия Гаврилюк
2 февраля, 11:37
Врач предупредил, что в шести областях страны наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация

Главный санврач Игорь Кузин назвал области-кандидаты на красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины ухудшается. В красную зону в ближайшее время могут перевести шесть областей.

Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

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В красную зону могут перевести такие области:

  • Волынскую,
  • Донецкую,
  • Житомирскую,
  • Закарпатскую,
  • Одесскую,
  • Сумскую.

Кузин добавил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Какие области в красной зоне:

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  • Ивано-Франковская
  • Ровенская

Какие области в желтой зоне:

  • Кировоградская
  • Полтавская

Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве из них превышен коэффициент инфицирования и показатель динамики госпитализаций.

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