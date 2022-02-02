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Які області скоро можуть "почервоніти"? У МОЗ розповіли

Юлія Гаврилюк
2 лютого, 11:37
Лікар попередив, що у шести областях країни спостерігається загрозлива епідемічна ситуація
Головний санлікар Ігор Кузін назвав області-кандидати на "червону зону"

Ситуація з коронавірусом у регіонах України погіршується. До "червоної зони" найближчим часом можуть перевести шість областей.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні" .

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Головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що до "червоної зони" можуть перевести такі області:

  • Волинську,
  • Донецьку,
  • Житомирську,
  • Закарпатську,
  • Одеську,
  • Сумську.

Кузін додав, що у цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.

МОЗ оновило карантинні зони в Україні

Які області у "червоній зоні":

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  • Івано-Франківська
  • Рівненська

Які області у "жовтій зоні":

  • Кіровоградська
  • Полтавська

Інші 20 областей перебувають у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, однак у більшості з них перевищено коефіцієнт інфікування та показник динаміки госпіталізацій.

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