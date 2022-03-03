Капитуляции не будет — в Сети распространяют фейковое обращение Зеленского

В Госспецсвязи предупреждают про новый фейк / Коллаж "Сегодня"
В интернете распространяют новый фейк. Якобы президент Украины Владимир Зеленский просит украинских военных сложить оружие.
"Я призываю вас сложить оружие и прекратить боевые действия всех подразделений, чтобы создать условия для ведения переговоров", — говорится в поддельном сообщении как будто бы от имени главы государства.
Опровержение новой "утке" дали в Госспецсвязи.
Попытки запугать граждан Украины информацией, которая не соответствует действительности, длятся на протяжении полномасштабного наступления РФ на наши земли. Ранее в МВД раскрыли фальшивую переписку якобы украинского солдата с матерью.
Оккупанты пытались посеять панику сообщением о минировании складов с аммиаком на предприятии "АЗОТ" в городе Северодонецк Луганской области.
Предупреждал накануне об атаке фейками и министр обороны Украины Алексей Резников.