Капитуляции не будет — в Сети распространяют фейковое обращение Зеленского

В Госспецсвязи предупреждают про новый фейк / Коллаж "Сегодня"

В интернете распространяют новый фейк. Якобы президент Украины Владимир Зеленский просит украинских военных сложить оружие.

"Я призываю вас сложить оружие и прекратить боевые действия всех подразделений, чтобы создать условия для ведения переговоров", — говорится в поддельном сообщении как будто бы от имени главы государства.

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Опровержение новой "утке" дали в Госспецсвязи.

Попытки запугать граждан Украины информацией, которая не соответствует действительности, длятся на протяжении полномасштабного наступления РФ на наши земли. Ранее в МВД раскрыли фальшивую переписку якобы украинского солдата с матерью.

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Оккупанты пытались посеять панику сообщением о минировании складов с аммиаком на предприятии "АЗОТ" в городе Северодонецк Луганской области.

Предупреждал накануне об атаке фейками и министр обороны Украины Алексей Резников.