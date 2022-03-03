Капітуляції не буде — у Мережі розповсюджують фейкове звернення Зеленського

У Держспецзв'язку попереджають про новий фейк / Колаж "Сьогодні"

В інтернеті розповсюджують новий фейк. Нібито президент України Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю

"Я закликаю вас скласти зброю та припинити бойові дії усіх підрозділів, щоб створити умови для ведення переговорів", — йдеться у підробленому повідомленні начебто від імені глави держави.

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Спростування новій "качці" дали в Держспецзв'язку.

Спроби залякати громадян України інформацією, яка не відповідає дійсності, тривають протягом повномасштабного наступу РФ на наші землі. Раніше у МВС розкрили фальшиве листування нібито українського солдата з матір'ю.

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Окупанти намагалися посіяти паніку повідомленням про мінування складів з аміаком на підприємстві "АЗОТ" у місті Сєверодонецьк Луганської області.

Попереджав напередодні про фейкові атаки і міністр оборони України Олексій Резніков.