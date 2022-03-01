Залякати не вдалося: РНБО спростувала фейк про мінування складів з аміаком на Сєверодонецькому "Азоті"

У пресслужбі підприємства запевнили, що завод припинив виробництво хімікатів

Інформація про "замінування" Сєверодонецького "АЗОТА" - фейк / Колаж "Сьогодні"

Інформація про замінування українськими військовими складами з аміаком на підприємстві "АЗОТ" у місті Сєвєродонецьк Луганської області є цинічним фейком. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО

Реклама

"Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічної катастрофи!" - йдеться у повідомленні.

Реклама

Спростування також оприлюднили у пресслужбі Group DF. В офіційній заяві сказано, що зараз Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки для мешканців міста та регіону:

" На підприємстві було повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище. У зв'язку з початком військових дій на заводі повністю зупинено виробництво: зупинились всі ключові цехи, завод припинив виготовляти добрива. Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області".

Реклама

У зверненні Group DF також зазначено, що служба безпеки та технічна служба заводу провели повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин. В результаті – таких речовин на території підприємства відсутні.

Раніше новину про нібито замінування заводу опублікували терористи. На підприємстві впевнені – це інформаційне "вкидання", яке окупанти використовують з метою розпалювання в гібридних інформаційних війнах.