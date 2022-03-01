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МВС України оприлюднило спроби окупантів поширити фейк

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 березня, 01:18
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Очевидно, що текст написаний російськомовним пропагандистом
Окупанти публікують нові фейки. Колаж "Сьогодні"
Окупанти публікують нові фейки. Колаж "Сьогодні"

Досить непрофесійно, з орфографічними помилками росіяни створюють та розповсюджують такі фейки в інформаційному просторі на основі фотографії, оприлюдненої нашими військовими.

Про це повідомляється на сторінці МВС України.

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Деталі

"А літера у правому верхньому кутку в кружечку має бути такою ж, як і перша літера підписаного контакту. А тут "М" у слові "Мамко", та чомусь "К" у кружечку. А ще, у солдата якимось дивом у полі начебто працює wi-fi", – йдеться у повідомленні.

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Кремлівська пропаганда

Натомість кремлівська пропаганда все фейками обростає. Щоправда, зараз їх визначити надто просто. Ось, наприклад, звернення ватажків невизнаних республік про евакуацію вчора були такими екстреними, що їх записували за два дні до того. Про це свідчать дані роликів. Дата створення – 16 лютого. Тобто все, що відбувається, — спланована провокація Кремля.

"Те, що ми бачимо, – це частина загальної картини заготовленої спецоперації, провокації, сценарій якої був написаний дещо раніше. Оскільки це дуже складний сценарій, там не можна в останню хвилину робити все. Тому це робиться раніше. Те, що ми бачимо, – докази, що це таки брехня", – зазначив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

Ще один фейк про нібито підрив у Луганську газопроводу "Дружба". І відео навіть додали. Ось тільки не врахували надважливу деталь. Газопровід "Дружба" справді пролягає через Україну. Але аж надто далеко від Луганська. Труба йде із Росії через Білорусь. І вже згодом через захід України веде до Словаччини.

Потім довелося виправдовуватись: не на газопроводі – на розподільній станції горить, за іншими повідомленнями – АЗС палає. Чи був реальний вибух — тут величезне питання. Єдине, що відомо точно: істерію штучно нагнітають. Адже Україна щодня заявляє: жодних наступальних дій не планувала та не планує.

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Ситуація в Україні 28 лютого

  • П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійнішим, ніж попередні. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва , Але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
  • У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
  • Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США , щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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