Коронавирус, итоги недели. Красная зона и "дистанционка" в школах

С понедельника Ивано-Франковская область перейдет в красную зону, а детей снова отправляют на "дистанционку" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине ухудшилась ситуация с COVID-показателями. С 24 января в стране снова появится красная зона карантина, а школы во многих городах массово переводят на дистанционное обучение.
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Статистика коронавируса
За все время пандемии в Украине заболело 3 857 455 человек. Кроме этого, выздоровели 3 582 908 человек, а летальных исходов зафиксировано 99 215.
Всего провели 17 497 199 ПЦР-тестирований.
Вакцинация населения
С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 445 человек.
Всего провели 29 829 551 прививку.
Карантинные зоны
В Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Теперь в ней находятся 10 областей, а именно:
- Ивано-Франковская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Хмельницкая.
Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.
Школы на "дистанционке"
Львов
Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.
Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.
Ужгород
В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.
Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.
Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.
Черновицкая область
В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.
В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
Тернополь
С 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5-11 классов в 16 школах Тернополя.
Сумы
В Сумах учеников 5-11 классов отправляют на дистанционное обучение с 24 января. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Киев
В Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.
Красная зона
В Украину возвращается красная зона адаптивного карантина, в Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели. По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.
Бустерная вакцинация на ж/д вокзалах
В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины можно получить бустерную дозу. Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы.
Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:
- Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00
- Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00
- Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00
- Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья
- Винница – ежедневно 09:00 до 14:00
- Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00
- Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням
- Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00
- Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00
- Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00
- Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00
- Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00
- Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
- Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00
- Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00
- Коломыя – пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00
- Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00
- Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья
Бустерная доза и COVID-сертификат
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (девять месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Список вакцин для бустерной дозы
Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Это можно понять из текста приказа Минздрава № 26 от 6 января 2022 года.
В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.
В Украине зарегистрированы вакцины компаний:
- AstraZeneca;
- Sinovac Biotech;
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson & Johnson.
Волна "Омикрона"
В Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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