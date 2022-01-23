Коронавірус, підсумки тижня. Червона зона та "дистанційка" у школах

З понеділка Івано-Франківська область перейде у "червону зону", а дітей знову відправляють на дистанційку / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні погіршилася ситуація з COVID-показниками. З 24 січня у країні знову з'явиться червона зона карантину, а школи у багатьох містах масово переводять на дистанційне навчання.
"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.
Статистика коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 857 455 осіб. Окрім цього, одужали 3 582 908 осіб, а летальних наслідків зафіксовано 99 215.
Усього провели 17 497 199 ПЛР-тестування.
Вакцинація населення
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 осіб, з них отримали першу дозу – 15 155 836 осіб, отримали дві дози – 14 457 249 осіб, отримали додаткову дозу – 13 021 особа, бустерну дозу – 203 445 осіб.
Усього провели 29 829 551 щеплення.
Карантинні зони
В Україні знову розширилася помаранчева карантинна зона. Наразі в ній знаходяться 10 областей, а саме:
- Івано-Франківська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Вінницька;
- Хмельницька.
Решта регіонів входять до жовтої карантинної зони.
Школи на "дистанційці"
Львів
У Львові усі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворювання на коронавірус.
Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.
Ужгород
В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.
У всіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.
Карантин відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
Чернівецька область
У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни призначили з п'ятниці, 21 січня.
У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційку через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.
Тернопіль
З 20 січня на дистанційку перейшли учні 5-11 класів у 16 школах Тернополя.
Суми
У Сумах учнів 5-11 класів відправляють на дистанційне навчання з 24 січня. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Київ
У Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та близько тисячі класів у різних навчальних закладах.
Червона зона
В Україну повертається червона зона адаптивного карантину, в Івано-Франківській області зашкалюють COVID-показники. За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій і динаміка захворюваності.
Бустерна вакцинація на залізничних вокзалах
У пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України можна отримати бустерну дозу. Додаткове щеплення роблять усім повнолітнім, які вже отримали дві дози.
Міста, де можна отримати бустерну дозу вакцини на вокзалі:
- Київ – щоденно з 08:00 до 23:00
- Дніпро – з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00
- Львів – щоденно з 15:00 до 18:00
- Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі
- Вінниця – щодня 09:00 до 14:00
- Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00
- Миколаїв – з 11:00 до 16:00 по парних днях
- Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00
- Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00
- Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00
- Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00
- Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00
- Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі
- Кам'янське – з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю з 09:00 до 14:00
- Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу з 09:00 до 12:00
- Коломия – пн, понеділок, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00
- Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00
- Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі
Бустерна доза та COVID-сертифікат
Бустерна доза продовжуватиме дію COVID-сертифікатів в Україні на 270 днів. Таке рішення ухвалили 19 січня на засіданні Кабміну.
"Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу термін сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме термін дії 270 днів (дев'ять місяців)", – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Список вакцин для бустерної дози
Для проведення вакцинації бустерною дозою від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину. Це можна зрозуміти з тексту наказу МОЗ № 26 від 6 січня 2022 року.
У документі не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно, можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.
В Україні зареєстровані вакцини компаній:
- AstraZeneca;
- Sinovac Biotech;
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson & Johnson.
Хвиля "Омікрону"
В Україні очікується зростання захворюваності на COVID-19, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
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