Коронавирус, итоги недели. Новые случаи "Омикрона" и бустерная доза вакцины

Переход регионов в зеленую зону карантина не ожидается еще в течение трех месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине обнаружили новые случаи заражения штаммом "Омикрон", а еще все регионы на этой неделе перевели в желтую зону адаптивного карантина.
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Какая ситуация с COVID-19
За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, а летальных исходов – 96 187. выздоровели 3 477 188 человек. Всего проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.
Когда Украина победит коронавирус
В конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Однако есть условие – это случится, если большинство украинцев будут вакцинированы. Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин.
"Очень тяжело сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее укрощение", – сказал Кузин.
Он добавил, что поддерживает мнение ВОЗ о том, что в конце 2022 года мы будем на пути к укрощению вспышки этой болезни.
"Мы будем работать в рамках адаптивного карантина. 2021 год доказал, что находившиеся в красной зоне области в течение двух недель возобновляли свою ситуацию", – добавил санврач.
Сколько людей вакцинировались
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека.
В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Сколько осталось вакцины
На национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин. На 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.
Кому Минздрав рекомендует делать бустерную прививку
В Украине рекомендовали бустерную прививку от коронавируса для людей старше 60 лет.
"Для пожилых людей, которым более 60 лет, эксперты рекомендуют проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", — рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам.
В Украине нашли новые случаи "Омикрона"
В Украине 29 декабря зафиксировали еще пять случаев нового штамма коронавируса.
В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали еще два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Заболевшие вернулись из Италии.
После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".
Как работает иммунитет после "Омикрона"
В Украине уже обнаружили случаи заражения штаммом "Омикрон". У тех, кто им переболел, развивается повышенный иммунитет к "Дельте".
Исследование провели в Африканском научно-исследовательном институте здравоохранения в ЮАР. Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".
Согласно исследованию, заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже.
Как "Омикрон" влияет на легкие
Новые исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса.
Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.
Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.
Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.
Какие COVID-вакцины дольше защищают от "Омикрона"
Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.
Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.
Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.
В Украине обновили зоны карантина
В Украине все области перешли в желтую зону карантина.
Желтая
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская (области).
Ограничения в желтой зоне
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, посещать общественные заведения в желтой зоне могут только люди, вакцинированные по крайней мере одной дозой COVID-вакцины и имеющие COVID-сертификат или справку о прививке. Подойдут также и другие ковидные документы – отрицательный тест на COVID-19, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.
Работники ресторанов, спортзалов, гостиниц также должны иметь по крайней мере одну прививку против коронавируса.
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