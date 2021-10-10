Коронавирус, итоги недели. Новый "рекорд" по ковиду, обязательная вакцинация и ужесточение карантина

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине фиксируют все больше случаев коронавируса, многих пациентов сразу везут в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на 10 октября 16 областей уже не соответствуют желтой зоне карантина.

Сайт "Сегодня" выяснял, как изменилась ситуация с ковидом за неделю.

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Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 3 по 10 октября, в Украине зафиксировали 86 068 новых случаей заражения коронавирусом. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 62 792, а две недели назад – вообще вдвое меньше – 41 751.

Источник: Минздрав

Также 7 октября был самый большой показатель по ковиду за этот сезон – 16 362. При этом за все время пандемии COVID-19 заболели уже 2 541 257 человек.

Вакцинация

С начала прививочной кампании вакцинировали 7 529 596 украинцев, из них получили одну дозу 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек. Всего медики сделали 13 644 843 прививки.

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Источник: Минздрав

Кроме того, Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Это работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Что творится в больницах?

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова реанимация переполнена больными ковидом. Четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас в ковид-отделении лежат три семьи с тяжелыми формами COVID-19 – их расселили по разным палатам, чтобы те не видели страданий друг друга.

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А во Львове заметили очередь из скорых возле изолятора для COVID-больных. Утром 5 октября в стационаре уже 409 подтвержденных случаев COVID-19. Тем временем в детской больнице "Охматдет" лечится рекордное количество детей с COVID-19 – 41.

Фото очереди из скорых возле изолятора для COVID-больных. Фото: Кристины Каспшушак

В Одессе помимо того, что не хватает мест для пациентов, в больницах недостаточно медиков для лечения пациентов с ковидом.

Пациентов госпитализируют в четыре больницы: городскую инфекционную больницу и отделения городской больницы №5 на ул. Троицкой и Лидерсовском бульваре. Дети поступают в детскую больницу №3, беременные и роженицы — в роддом №2.

В Александровской больнице Киева автомобили скорой с COVID-пациентами вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной. В очереди стояли только больные со средней тяжестью COVID – тяжелых сразу пропускали в реанимацию.

Карантин в Украине

По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

Какие области могут стать "оранжевыми":

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:

Все школы перейдут на "дистанционку";

Плановые операции отменят;

Ограничат развлекательные массовые мероприятия.

А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.