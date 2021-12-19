Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины

За все время пандемии в Украине на коронавирус заболел – 3 608 151 человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили "Омикрон", а Минздрав расширил список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации.
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Статистика коронавируса
За все время пандемии в Украине заболел – 3 608 151 человек, а летальных исходов – 93 105. Выздоровели – 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.
Вакцинация населения
В Украине на этой неделе начали делать третью прививку от коронавируса, но не всем.
Дополнительную дозу получили уже 92 человека.
Третью дозу вакцины получают люди:
- с ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек.
В общей сложности проведено 27 337 322 прививки.
Бустерная доза в Украине
Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к бустерной дозе.
"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.
По словам министра, в последнее время еженедельно в Украине проводится более 1 млн прививок, и этот показатель держится на достаточно высоком уровне.
Ляшко призвал всех украинцев сделать прививку от коронавируса, при этом он привел следующие цифры: среди тех, кто в ноябре инфицировался коронавирусом, 85% были невакцинированы.
В больницах доля непривитых пациентов с COVID-19 составляла 95%.
Список профессий с обязательной вакцинацией
Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
Кого добавили в список
В список добавили сотрудников заведений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных учреждений.
Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
"Омикрон" уже в Украине
Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта", а их в Украине сейчас более 97%, в одном образце удалось найти вирус с комбинацией мутаций как у "Омикрона". Позже по результатам полногеномного секвенирования подтвердили штамм "Омикрон".
"В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.
Симптомы после заражения
Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.
Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Желтая
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
Таблетки от COVID-19
Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид". Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Использование лекарства от коронавируса позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.
В начале ноября компания Pfizer отчитывалась, что экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.
Также Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
По словам Комариды, "Молнупиравир" – это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.
Кто труднее переносит COVID-19
Люди, которые начинают паниковать, узнав диагноз, труднее переносят коронавирус. Медики вынуждены назначать успокаивающие препараты таким пациентам. Об этом сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.
Светлана Гук добавила, что излишнее волнение может привести к паническим атакам.
Гук добавила, что пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь.
Читайте также:
- Резкий спад! За сутки в Украине было обнаружено почти 4 тыс. случаев COVID-19.
- 50 евро за сертификат. Во Львовской области подделывали COVID-документы.