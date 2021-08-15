Коронавирус, итоги недели. Смерть украинки после вакцинации Moderna и новая мутация COVID-19

В Украине с каждым днем растет количество больных коронавирусом – если в середине июля за сутки было до 600 новых случаев, то сейчас более тысячи. Если в стране не улучшится ситуация, то власти вскоре могут заговорить об ужесточении карантина.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 9 по 15 августа, в Украине зафиксировали 6461 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 5617 больных COVID-19 – количество больных растет. А за время пандемии коронавируса заболели в общем 2 259 151 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек. Всего проведено 7 409 698 прививок.

Украина имеет достаточно вакцин для массовой вакцинации, которая с переходом к пятому этапу стала доступна для всех категорий граждан. Задача местной власти – организовать процесс таким образом, чтобы даже жители малых населенных пунктов имели возможность вакцинироваться.

В то же время, семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов. Так, Министерство здравоохранения Украины обеспечит семейных врачей 50 баллами непрерывного профессионального развития.

Хотя бы одной дозой уже вакцинированы 6,5 миллиона украинцев. Однако справки о завершенном курсе вакцинации от COVID-19 получили не все желающие, так как далеко не каждому удается найти свои данные в базе. Что делать, если вы сделали прививку против коронавируса, а информация о ней так и не появилась в системе Helsi, выяснила корреспондент "Сегодня".

А в Балтской объединенной территориальной громаде Одесской области чиновники местного городского совета ввели ограничения для граждан, не вакцинированных от COVID-19. Там без справки от семейного врача о прививке или о том, что предъявитель уже не успел перенести болезнь, невозможно получить ни одной услуги.

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Непривитых балтян и жителей сел, входящих в ОТГ, просто перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.

"Дельта"-штамм в Украине

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса.

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Откуда взялась "Дельта":

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", для южноафриканского – "Бета", а для индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.

"Дельта", в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

Смерти от штамма "Дельта"

В Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Специалисты уже рассмотрели все документы по данному случаю и утверждают, что смерть пациентки наступила не из-за вакцины, а от коронавируса. Медики отмечают, что вакцина женщине уже не могла помочь – времени не хватило. Чтобы вырабатывались антитела и была иммунная реакция на вакцину необходим 21 день. У пациентки прошло всего 5 дней после получения вакцины.

Также, в Винницкой области зафиксировали первые три смерти от "Дельта"-штамма коронавируса.

Происхождение коронавируса

После того, как США показали доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане, в Китае заявили, что первые случаи заражения произошли в США еще раньше – в декабре 2019 года.

А британские СМИ сообщают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может способствовать сокрытию информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. По данным западных журналистов, якобы ВОЗ заключила тайную сделку с властями Китая по расследованию происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

А тем временем в США обнаружена новая мутация COVID-19, которая вдвое смертоноснее уханьского. Именно она вызвала критическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Нью-Йорке в конце прошлого года.