Коронавирус. В Украине более 31 тыс. больных за сутки

В стране продолжается волна заболеваемости COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 18 февраля в Украине зафиксировали 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2611, медработников – 765.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки 67 636 человек были вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3208 человек;

летальных исходов – 260;

поправилось – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 4 703 323 человека;

поправилось – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.

Из-за COVID-19 могут выпадать волосы

У людей, переболевших COVID-19, могут выпадать волосы. Врачи отметили, что есть факторы, влияющие на это.

Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

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Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратимым явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

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