Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снова выросло

В Украине растет количество новых больных за сутки – появились новые данные

В Украине за прошлые сутки, 14 июля, зафиксировали 623 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 76 случаев больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 242 868 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 украинцев (всего – 52 685). Вылечить удалось 2 179 665 инфицированных (589 – за последние сутки).

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Статистика 15 июля. Источник: Минздрав

Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

В Украине в связи с быстрым распространением нового штамма вируса уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни.