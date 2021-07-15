Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків знову зросла

В Україні зростає кількість нових хворих за добу – з'явилися нові дані

В Україні за минулу добу, 14 липня, зафіксували 623 нові випадки зараження коронавірусом. Це на 76 більше, ніж добу тому.

Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 242 868 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 20 українців (усього – 52 685). Вилікувати вдалося 2 179 665 інфікованих (589 – за останню добу).

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Статистика 15 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

В Україні у зв'язку зі швидким поширенням нового штаму вірусу вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби.