Коронавирус в Украине отступает? В стране уменьшилось количество новых случаев – статистика

В Украине с каждым днем фиксируют все меньше новых случаев ковида, при этом выздоровевших значительно больше заболевших

В Украине за последние сутки, 4 июля, зафиксировали 244 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 133 заболевших меньше, чем на сутки ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 237 823 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 14 украинцев (всего – 52 484). Вылечить удалось 2 171 601 инфицированных (419 – за последние сутки).

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Статистика 5 июля. Источник: Минздрав

Ранее мы сообщали, сейчас все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако в Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.

Также напомним, более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: