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Ужесточат карантин? Одна из областей Украины не соответствует зеленой зоне

4 июля 2021 15:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На данный момент во всех областях Украины действует зеленый уровень эпидопасности, но если ситуация будет ухудшаться карантин усилят

Показатели Хмельницкой области не в пределах нормы. Фото: EPA/UPG

Показатели Хмельницкой области не в пределах нормы. Фото: EPA/UPG

По состоянию на сегодня, 4 июля, все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако в Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

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Об этом сообщает Минздрав.

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Так, в Хмельницкой области третий день подряд зеленому уровню эпидбезопасности не соответствует показатель охвата тестированием на коронавирус. Показатель в регионе сейчас составляет 282 теста на 100 тысяч населения при норме – 300 тестов.

Ранее мы сообщали, что во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию относительно COVID-19.

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Также напомним, Украине угрожает дельта-штамм, поэтому карантин могут снова ужесточить.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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