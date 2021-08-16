Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки в больницы попали более 400 человек

Татьяна Очеретяная
16 августа, 08:11
В воскресенье в Украине вылечились от ковида почти 250 человек. Появились новые данные Минздрава

В Украине за последние сутки, 15 августа, зафиксировали 417 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 278 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Читайте также:

Известно, что за сутки госпитализированы 433 человека, летальных исходов – 14, выздоровели – 248 человек.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

За все время эпидемии в Украине:

Реклама
  • заболело – 2 266 329;
  • выздоровели – 2 197 075;
  • умерли – 53 269.

Отметим, что ситуация с коронавирусом ухудшается в том числе и из-за нового штамма "Дельта". Этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

Откуда взялся штамм "Дельта"?

  • Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.
  • Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".
  • Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама