Коронавирус в Украине. За сутки в больницы попали более 400 человек

В Украине за последние сутки, 15 августа, зафиксировали 417 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 278 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Известно, что за сутки госпитализированы 433 человека, летальных исходов – 14, выздоровели – 248 человек.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

За все время эпидемии в Украине:

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заболело – 2 266 329;

выздоровели – 2 197 075;

умерли – 53 269.

Отметим, что ситуация с коронавирусом ухудшается в том числе и из-за нового штамма "Дельта". Этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

Откуда взялся штамм "Дельта"?

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.

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