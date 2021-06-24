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Если один из десяти с "Дельтой" – заразятся все. Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?

24 июня 2021 14:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Новая мутация вируса действительно может быть опаснее других, но вакцина против нее работает

Новый штамм коронавируса – "Дельта" – отличается от других тем, что он более заразный и среди больных с этой мутацией больше тяжелых случаев. Так что опасения по поводу новой версии коронавируса небезосновательны.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал телеканалу "Украина 24", чем опасен новый штамм.

Более заразный и тяжелый

По словам министра, если в коллектив из 10 человек пришел один со штаммом "Дельта" – все остальные девять заболеют.

"Раньше не был такой процент трансмиссивности. Болели 2-3, потом говорили о 5-6. Достаточно большое количество тех, кто заболеет, – попадает в больницы. То есть течение штамма немного тяжелее", - сказал Ляшко

Кто болеет чаще всего?

Передается новый штамм почти вдвое быстрее и поражает преимущественно молодежь. В Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно именно там и подхватили болезнь.

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Поможет ли вакцина против нового вида?

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Ляшко заверил, что вакцинированные украинцы защищены от штамма "Дельта". Все тест-системы определяют новый штамм, а лечится он так же.

Кроме того, те, кто раньше переболел "китайским" или "британским" штаммом COVID-19, – все равно имеют к "Дельте" иммунитет.

Напомним, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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