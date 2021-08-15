Коронавирус выходного дня: число новых случаев за сутки обвалилось в два раза

В субботу заразившихся COVID-19 оказалось намного меньше, чем днем ранее

В Александровской клинической больнице Киева опять наплыв пациентов с коронавирусом / Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 50, медработников – 5). Это почти вдвое меньше (на 658 человек), чем днем ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.



Известно, что за сутки госпитализированы 569 человек, летальных исходов – 17, выздоровели – 238 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 265 912;

выздоровели – 2 196 827;

летальных исходов – 53 238;

проведения ПЦР-тестов – 11 667 597.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 15 456 человека,

методом ИФА – 2 494 человек,

экспресс-тестами – 12 848 человек.



Всего в мире

По состоянию на утро 15 августа в мире заразились коронавирусом 207 млн 528 тыс. человек. За минувшие сутки заболевших оказалось почти на 560 тысяч больше, чем днем ранее.

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За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 4 367 139 человек (+2 848 за субботу). Более 186 025 944 человек вылечились (+101 375 за субботу).

Пандемия не отступает

В мире активно распространяется новый, более опасный штамм коронавируса – "Дельта". В Украине уже есть заболевшие и первые летальные случаи. Власти вводят новые меры для защиты людей, поскольку этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

12 августа в Винницкой области зафиксировали первые три смерти от "Дельта"-штамма коронавируса.

27 июля в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельтой". Мужчина заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей.