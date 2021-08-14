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Коронавирус атакует: за сутки госпитализировано более 600 человек

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 августа, 08:16
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Медики обнаружили более тысячи новых больных Covid-19
COVID-19 в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
COVID-19 в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей – 99, медработников – 33). Это на 90 случаев больше, чем за прошлые сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Известно, что за сутки госпитализированы 641 человек, летальных исходов – 21, выздоровели – 791 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2265217;
выздоровели – 2196589;
летальных исходов – 53238;
проведения ПЦР-тестов – 11652141.

Статистика заболевания. Фото: МОЗ/Facebook
Статистика заболевания. Фото: МОЗ/Facebook


За сутки протестировано:

методом ПЦР – 24962 человек,
методом ИФА – 9121 лица,
экспресс-тестами – 17068 человека.

Всего в мире

Почти 206 млн 968 тыс. 26 человек заболели после начала пандемии (+713 тыс. За предыдущие сутки).

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Более 4 млн 358 тыс. 397 умерли (+10 379), более 185 млн 583 тыс. 610 вылечились (+561 тыс.).

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