Коронавірус вихідного дня: число нових випадків за добу обвалилося в два рази

У суботу заразилися COVID-19 виявилося набагато менше, ніж днем раніше

В Олександрівській клінічній лікарні Києва знову наплив пацієнтів з коронавірусом / Колаж "Сегодня"

За минулу добу, 14 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 5). Це майже вдвічі менше (на 658 осіб), ніж днем раніше.

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Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



Відомо, що за добу госпіталізовано 569 людина, летальних випадків – 17, одужали – 238 людина.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 265 912;

одужали – 2 196 827;

летальних випадків – 53 255;

проведення ПЛР-тестів – 11 667 597.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15 456 особи,

методом ІФА – 2 494 людина,

експрес-тестами – 12 848 людина. Читайте також: Українців попередили про новий спалах коронавірусу: буде як в Європі

Всього в світі

Станом на ранок 15 серпня в світі заразилися коронавірусом 207 млн 528 тис. людей. За минулу добу захворілих виявилося майже на 560 тисяч більше, ніж вдень раніше.

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За весь період пандемії COVID-19 забрав життя 4 367 139 людей (+2 848 за суботу). Більше 186 025 944 людей вилікувалися (+101 375 за суботу).

Пандемія не відступає

У світі активно поширюється новий, більш небезпечний штам коронавірусу – "Дельта". В Україні вже є хворі і перші летальні випадки. Влада вводить нові заходи для захисту людей, оскільки цей варіант вірусу більш заразний , а хвороба частіше проходить у важкій формі.

12 серпня в Вінницькій області зафіксували перші три смерті від "Дельта"-штамму коронавірусу.

27 липня в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельтою". Чоловік заразився на території України, а не за кордоном.