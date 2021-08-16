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Коронавірус в Україні. За добу до лікарень потрапили понад 400 людей

Тетяна Очеретяна
16 серпня, 08:11
У неділю в Україні вилікувалися від ковіду майже 250 людей. З'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні за останню добу, 15 серпня, зафіксували 417 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 278 менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Відомо, що за добу госпіталізовано 433 особи, летальних випадків – 14, одужали – 248 людей.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

За весь час епідемії в Україні:

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  • захворіли – 2 266 329;
  • одужали – 2 197 075;
  • померли – 53 269.

Зазначимо, що ситуація з коронавірусом погіршується в тому числі і через новий штам "Дельта". Цей варіант вірусу більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.

Звідки взявся штам "Дельта"?

  • Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічної прив'язки в назвах вірусів.
  • Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", південноафриканського – "Бета", а індійського – "Дельта".
  • Штам спочатку поширювався у межах Індії, а потім перекинувся на інші країни.

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