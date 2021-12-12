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Коронавирус в Украине. За последние сутки обнаружили более 5 тысяч новых случаев

София Ковнир
12 декабря, 08:14
За все время пандемии в нашей стране заболело 3 559 092 человека

Новый штамм "Омикрон" может появиться в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2566 человек;
  • летальных исходов – 238;
  • выздоровели – 11 626 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 559 092 человека;
  • выздоровели – 3 195 913 человек;
  • летальных исходов – 91 027.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровенская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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