Коронавирус в Украине. За сутки более 24 тысяч новых случаев, 750 летальных

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1 616, медработников – 468.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 4 318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

Последние данные за сутки / Фото: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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