Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 24 тысяч новых больных

Юлия Гаврилюк
13 февраля, 08:22
За все время пандемии в Украине заболели – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808

В стране продолжается волна заболеваемости коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 1 961 ребенок и 329 медиков.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 3 935 человек, зафиксировали 140 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 8 288 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808.

Всего провели 19 034 214 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2405;
  • Винницкая область – 411;
  • Волынская область – 515;
  • Днепропетровская область – 1424;
  • Донецкая область – 1258;
  • Житомирская область – 1193;
  • Закарпатская область – 354;
  • Запорожская область – 787;
  • Ивано-Франковская область – 590;
  • Киевская область – 789;
  • Кировоградская область – 315;
  • Луганская область – 418;
  • Львовская область – 1195;
  • Николаевская область – 951;
  • Одесская область – 1979;
  • Полтавская область – 329;
  • Ровенская область – 694;
  • Сумская область – 1527;
  • Тернопольская область – 555;
  • Харьковская область – 2046;
  • Херсонская область – 1234;
  • Хмельницкая область – 1419;
  • Черкасская область – 839;
  • Черновицкая область – 679;
  • Черниговская область – 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Читайте также: