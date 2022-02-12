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Обновленные сертификаты и только одна "желтая" область: все о ситуации с COVID-19 в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 09:20
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Врачи советуют делать тесты на COVID-19 даже при незначительных проявлениях простуды
В стране продолжается вспышка коронавируса
В стране продолжается вспышка коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине осталась только одна "желтая" область, а в остальных регионах COVID-показатели ухудшились. Высокая заболеваемость связана с распространением штамма "Омикрон". Кроме этого, опасным штаммом болеет большое количество детей.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какая ситуация с COVID-19 в Украине.

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Статистика новых случаев заражения

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 3 029 детей и 864 медика.

За прошлые сутки госпитализировали 3 753 человека, зафиксировали 265 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 19 943 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 501 182 человек, а летальных исходов – 102 668.

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Всего провели 18 993 661 ПЦР-тестирование.

COVID-19 среди детей

Увеличение инфицированных COVID-19 детей в Украине связано с тем, что в настоящее время доминирует штамм "Омикрон". Об этом рассказал педиатр Антон Асонов.

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По словам педиатра, в стране циркулирует штамм "Омикрон", он отличается от других вариантов коронавируса более высокой скоростью распространения. Поэтому педиатр советует делать тесты на COVID-19 даже при незначительных проявлениях простуды.

"Это следует делать для того, чтобы выявить — это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", — заявил Асонов.

Как рассказал Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые

"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

Вакцинация населения

В Украине уже сделали более 31 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании.

За сутки 11 февраля в Украине 74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

Всего провели 31 071 505 прививок.

Прививки от COVID-19 для детей

Министерство здравоохранения напомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

"Напомню, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – отметила чиновница.

В Минздраве напомнили, что для иммунизации ребенка нужно обратиться в центр вакцинации. Также с собой необходимо иметь:

  • свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;
  • идентификационный код;
  • согласие родителя или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

Карантинные зоны

Желтая:

  • Полтавская область.

Красная:

  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Изменения в COVID-сертификате

Вскоре могут произойти существенные изменения в электронных COVID-сертификатах. Так, анонсировали один из вариантов нового дизайна. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров представил один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в "Дії". Там внизу добавили эмодзи и надпись – Booster vaccine dose.

"Как вам такой дизайн сертификата о бустере?" – написал в посте министр.

Возможный новый дизайн бустерного сертификата

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