Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 24 тисячі нових хворих

У країні триває хвиля захворюваності на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 1 961 дитина та 329 медиків.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3 935 людей, зафіксували 140 летальних випадків. Крім цього, одужало 8 288 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, а летальних випадків – 102 808.

Усього провели 19 034 214 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 2405;

Вінницька область – 411;

Волинська область – 515;

Дніпропетровська область – 1424;

Донецька область – 1258;

Житомирська область – 1193;

Закарпатська область – 354;

Запорізька область – 787;

Івано-Франківська область – 590;

Київська область – 789;

Кіровоградська область – 315;

Луганська область – 418;

Львівська область – 1195;

Миколаївська область – 951;

Одеська область – 1979;

Полтавська область – 329;

Рівненська область – 694;

Сумська область – 1527;

Тернопільська область – 555;

Харківська область – 2046;

Херсонська область – 1234;

Хмельницька область – 1419;

Черкаська область – 839;

Чернівецька область – 679;

Чернігівська область – 612.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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