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За сутки в Украине обнаружили более 25 тыс. COVID-больных – где больше всего

Юлия Гаврилюк
23 февраля, 08:16
За все время пандемии в Украине заболело 4 783 835 человек, летальных случаев – 105 229

В стране все еще большое количество зараженных коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших 2427 детей и 665 медиков.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировано 3140 человек, зафиксировано 297 смертей, а выздоровели 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 4 783 835 человек, летальных исходов – 105 229.

Всего провели 19 477 406 ПЦР-тестирований.

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Количество заразившихся в регионах за сутки

  • г. Киев – 3699;
  • Винницкая область – 523;
  • Волынская область – 786;
  • Днепропетровская область – 2343;
  • Донецкая область – 1523;
  • Житомирская область – 870;
  • Закарпатская область – 385;
  • Запорожская область – 1274;
  • Ивано-Франковская область – 424;
  • Киевская область – 1317;
  • Кировоградская область – 414;
  • Луганская область – 701;
  • Львовская область – 557;
  • Николаевская область – 1120;
  • Одесская область – 1142;
  • Полтавская область – 1686;
  • Ровенская область – 617;
  • Сумская область – 591;
  • Тернопольская область – 372;
  • Харьковская область – 767;
  • Херсонская область – 792;
  • Хмельницкая область – 1173;
  • Черкасская область – 1323;
  • Черновицкая область – 294;
  • Черниговская область – 369.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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