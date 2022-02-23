За добу в Україні виявили понад 25 тис. COVID-хворих – де найбільше

В країні все ще велика кількість заражених коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед ти, хто захворів, 2427 дітей та 665 медиків.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовано 3140 осіб, зафіксовано 297 смертей, а одужали 37 432 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних випадків – 105 229.

Всього провели 19 477 406 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених у регіонах за добу

м. Київ – 3699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2343;

Донецька область – 1523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1120;

Одеська область – 1142;

Полтавська область – 1686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 767;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1173;

Черкаська область – 1323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

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