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За добу в Україні виявили понад 25 тис. COVID-хворих – де найбільше

Юлія Гаврилюк
23 лютого, 08:16
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних випадків – 105 229

В країні все ще велика кількість заражених коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед ти, хто захворів, 2427 дітей та 665 медиків.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовано 3140 осіб, зафіксовано 297 смертей, а одужали 37 432 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних випадків – 105 229.

Всього провели 19 477 406 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених у регіонах за добу

  • м. Київ – 3699;
  • Вінницька область – 523;
  • Волинська область – 786;
  • Дніпропетровська область – 2343;
  • Донецька область – 1523;
  • Житомирська область – 870;
  • Закарпатська область – 385;
  • Запорізька область – 1274;
  • Івано-Франківська область – 424;
  • Київська область – 1317;
  • Кіровоградська область – 414;
  • Луганська область – 701;
  • Львівська область – 557;
  • Миколаївська область – 1120;
  • Одеська область – 1142;
  • Полтавська область – 1686;
  • Рівненська область – 617;
  • Сумська область – 591;
  • Тернопільська область – 372;
  • Харківська область – 767;
  • Херсонська область – 792;
  • Хмельницька область – 1173;
  • Черкаська область – 1323;
  • Чернівецька область – 294;
  • Чернігівська область – 369.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

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