Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

В больницы с коронавирусом попали 1660 украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 660 человек;

летальных исходов – 239;

выздоровели – 9 082 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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