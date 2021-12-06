Коронавірус. В Україні за добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

В лікарні з коронавірусом потрапили 1 660 українців. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 660 людей;
- летальних випадків – 239;
- одужало – 9 082 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 704;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 212;
- Дніпропетровська область – 133;
- Донецька область – 290;
- Житомирська область – 296;
- Закарпатська область – 60;
- Запорізька область – 221;
- Івано-Франківська область – 81;
- Київська область – 202;
- Кіровоградська область – 117;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 214;
- Миколаївська область – 203;
- Одеська область – 178;
- Полтавська область – 218;
- Рівненська область – 96;
- Сумська область – 99;
- Тернопільська область – 123;
- Харківська область – 214;
- Херсонська область – 20;
- Хмельницька область – 80;
- Черкаська область – 278;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 125.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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