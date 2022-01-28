Крушение Ан-26 под Харьковом: суд над экс-чиновниками перенесли

В катастрофе погибли 26 курсантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд по делу о крушении военного самолета Ан-26, во время которого погибли 26 курсантов, перенесли. Дата следующего слушания пока неизвестна.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Причина

Адвокаты одного из обвиняемых просили, чтобы дело слушала тройка, а не одна судья. Ходатайство удовлетворили. Когда состоится следующее заседание, пока неясно.

Что известно о катастрофе:

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